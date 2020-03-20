ФСБ задержала банду наркоторговцев в Свердловской области

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В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали четырех членов преступной группировки, сбывавшей наркотики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного управления ФСБ.

По данным пресс-службы, группа занималась сбытом наркотиков в Екатеринбурге, а также устраивала закладки с наркотиками в одном из садовых товариществ Первоуральска. Тайный склад наркотиков нашли недалеко от горы Волчиха, сообщает Ura.ru. Портал отмечает, что на горе располагается горнолыжный комплекс.

При обысках у задержанных нашли полимерные свертки с наркотическим средством a-пирролидиновалерофенон (a-PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, а также мефедрон и каннабис, уточняет ТАСС. Всего силовики изъяли более 2 кг наркотиков.

Следователи ФСБ также завели дело по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и по ч. 3 ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление).