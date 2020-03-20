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Диетолог назвал главную опасность для здоровья во время карантина

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Главной угрозой здоровью людей, которые сидят дома в самоизоляции или на удаленной работе в связи пандемией коронавируса, является лишний вес. Об этом «Известиям» рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

По его словам, при карантине или работе из дома человек прекращает даже минимальную физическую активность — прогулку до офиса или остановки пешком, походы на обед.

Сидящие на удаленной работе сотрудники также склонны к перееданию из-за скуки. Оценить вероятную прибавку в весе сложно из-за индивидуальных особенностей организма каждого человека, но Тутельян рекомендует сократить суточный рацион на 200–300 ккал. Такая калорийность у бутерброда с колбасой или большой порции салата с майонезом.

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Диетолог посоветовал убрать из рациона или сократить употребление сладкой и жирной пищи, не забывать о физических упражнениях и не лениться по возможности совершать пешие прогулки.

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Ранее в марте ученые из Имперского колледжа в Великобритании установили, что такие меры, как карантин, домашняя изоляция, социальное дистанцирование и закрытие учебных заведений вне зависимости от того, как их сочетать, в итоге приводят к двум сценариям развитии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В первом случае распространение болезни замедлится, но не остановится. Ее пик придется на июнь—июль 2020 года. Во втором варианте распространение коронавируса прервется, но при этом не исключается возможность второй вспышки следующей зимой.

Теги: карантин, коронавирус, лишний вес
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