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Появилось видео пожара на рынке в Ростовской области

Появилась видеозапись крупного пожара в поселке Янтарный в Ростовской области, где загорелся торговый павильон. Запись публикует РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МЧС.

На кадрах видно, как сотрудники экстренной службы тушат открытое возгорание из ручных брандспойтов и с вышки пожарной машины.

Пожар произошел в поселке Янтарный Аксайского района в ночь на 20 марта. Информация о возгорании поступила в 02:59 мск, пожару присвоили второй ранг сложности.

Еще два часа спустя, в 5:21 пожару присвоили третий ранг сложности, а в 6:33 его локализовали на площади 680 кв. м. На месте происшествия работают 88 человек и 30 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Теги: Ростовская область, пожар, рынок
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