В Ростовской области загорелся торговый павильон

Торговый павильон загорелся в поселке Янтарный Аксайского района Ростовской области. К настоящему времени площадь возгорания достигла 500 кв.м., пострадавших нет, сообщается на сайте регионального отделения МЧС России.

Спасатели получили информацию о возгорании в 02:59 мск. По состоянию на 03:09 мск пожару присвоили второй ранг сложности. В ликвидации возгорания задействованы 26 человек личного состава и семь единиц техники.

Как сообщает РИА «Новости», возгорание произошло на рынке «Атлант».

14 марта пожар произошел в двухэтажном коммерческом здании в центре Москвы. По данным спасателей, на площади 70 кв. м. загорелась обрешетка кровли. Огонь был полностью ликвидирован в 19:44. Сведений о пострадавших не поступало.