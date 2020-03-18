NASA перевело сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса

Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США переходят на удаленную работу. Об этом говорится в заявлении директора организации Джима Брайденстайна.

Уточняется, что меру приняли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Несколько сотрудников NASA уже заразились заболеванием, говорится в сообщении.

Возможность посещать место работы сохранится у «ключевого персонала», указывается в заявлении.

По последним данным, в США зафиксировали более 6 тыс. случаев заражения коронавирусом, а число жертв достигло 108 человек.