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РЖД отменили пассажирские поезда из Адлера в Калининград

Компания ООО «Российские железные дороги» (РЖД) с 19 марта из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменила курсирование пассажирских поездов по направлению Адлер — Калининград. Об этом сообщается на сайте компании.

Меры об ограничении были приняты в соответствии с нотой протеста Министерства иностранных дел Литвы об условиях и ограничениях упрощенного транзита для железнодорожного транспорта, которые вступили в силу с 19 марта 2020 года.

Через территорию Литвы будет сохранено курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область:

  • Поезда № 29/30 «Янтарь» Москва — Калининград
  • Поезда № 79/80 Санкт-Петербург — Калининград.

Поезд № 359/360 Адлер — Калининград отправлением 19 и 21 марта из Адлера проследует только до станции Минск.  

Решение об отмене всех рейсов поезда № 360 Калининград — Адлер вступают в силу с 20 марта. С 23 марта поезд № 359/360 будет курсировать по направлению Адлер — Смоленск.

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14 марта в целях мер по нераспространению коронавируса Литва закрыла свои границы для иностранных граждан. При этом транзитное железнодорожное сообщение с Россией было сохранено.

18 марта власти Литвы ужесточили правила транзита для поездов в Калининград. Ограничения вступили в силу на следующий день, они носят временный характер. 

Теги: ОАО «РЖД», Адлер, Калининград, отмена поездов
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