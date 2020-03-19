СМИ сообщили о задержании актера из «Кадетства» за пьяный конфликт

Российский актер Кирилл Емельянов, известный по роли Алексея Сырникова в сериале «Кадетство» и ролям в «Ералаше», был задержан в Москве после конфликта с врачами скорой помощи и сотрудниками полиции. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.

О задержании Емельянова также сообщает телеканал «360». По их данным, актер вернулся домой после съемок, выпил алкоголь, и ему стало плохо. Прибывшие медики начали оказывать ему помощь, но Емельянов очнулся и напал на медиков.

По словам отца актера, тот разбил голову при падении. Сейчас он находится в отделении полиции в Раменках. По информации телеканала один из врачей скорой помощи также пострадал.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что вечером 18 марта в полицию поступило сообщение о о конфликте мужчины с работниками скорой помощи, по адресу 2-ой Мосфильмовский переулок.

Прибывшие на место сотрудники задержали молодого человека, который, нецензурно выражавшегося в адрес медработников и полицейских. По предварительным данным он находился в состоянии алкогольного опьянения.