Ford объявил об отзыве в России более 18 тыс. автомобилей

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Компания Ford отзывает на российском рынке 18 тыс. 448 автомобилей в связи с возможной угрозой здоровью водителей. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат 9318 автомобилей Ford Mondeo, проданных с марта 2015 года по декабрь 2019 года, а также 9130 автомобилей Ford Ranger, проданных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года.

В машинах Ford Modeo специалисты нашли повреждения в коробке передач. У некоторых моделей поврежден или отсутствует конец троса рычага переключения передачи.

«Это может привести к неконтролируемому движению автомобиля и увеличить риск получения травм или аварии», — уточняется в сообщении Росстандарта.

Модели Ford Ranger содержат в надувных подушках безопасности капсулу твердотопливного заряда. Эксперты установили, что через некоторое время она может перестать правильно работать и разорваться при срабатывании подушки безопасности. Попавшие в салон металлические осколки могут «нанести серьезные травмы пассажирам и даже привести к летальному исходу».