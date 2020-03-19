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В Тульской области из-за утечки аммиака на заводе погиб мужчина

Фото: nakazot / VK

На новомосковском заводе «Азот» в Тульской области из-за разгерметизации трубопровода, по которому транспортируется жидкий аммиак, погиб мужчина 1974 года рождения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

«В результате происшествия остановлен один агрегат, технологический процесс не нарушен, предприятие работает в штатном режиме. В настоящий момент на месте работает межведомственная комиссия, которая устанавливает причины инцидента», — сказали в ведомстве.

Также в МЧС отметили, что, по данным анализа воздуха, концентрация аммиака в районе аварии не превышает допустимой нормы.

В конце декабря прошлого года во время демонтажа здания на территории комбикормового завода в Омске под завалами оказался человек. При извлечении бригада скорой помощи констатировала его смерть.

Теги: завод, смерть, новости РБК
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