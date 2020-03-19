На жительницу Подмосковья завели дело после мошенничества на ₽1 млрд

Фото: МВД

На жительницу Подмосковья завели дело после кредитного мошенничества на 1 млрд руб. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

39-летняя женщина создала группу ювелирных фирм и обратилась за кредитом в неназванный коммерческий банк Москвы. Подозреваемая предоставила сотрудникам банка фиктивные документы и указала в качестве обеспечительных мер несуществующие лом драгоценных металлов и ювелирные изделия.

В 1 млрд руб. следователи оценили ущерб банка. Женщина находится под домашним арестом, на нее заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего во время расследования по Москве и области было проведено более 20 обысков. В рамках следственных действий полиция изъяла около 10 кг металла желтого цвета.