Новая Зеландия легализовала аборты

Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк (справа) (Фото: Hagen Hopkins / Getty Images)

Парламент Новой Зеландии принял закон о легализации абортов. Соответствующее заявление министра юстиции Эндрю Литтла опубликовано на сайте правительства страны.

«Более 40 лет аборт являлся единственной медицинской процедурой, которая считалась преступлением в Новой Зеландии. Теперь аборты будут справедливо рассматриваться как медицинский случай», — говорится в заявлении.

По словам Эндрю Литтла, новый закон позволит обеспечить своевременную консультацию и лечение для всех женщин, решившихся на эту процедуру. Он добавил, что жительницы Новой Зеландии на протяжении десятилетий добивались права делать аборты.

Как сообщает издание New Zealand Herald, закон был принят национальным парламентом в третьем чтении с 68 голосами за и 51 — против. Теперь документ будет передан генерал-губернатору Новой Зеландии для получения королевской санкции.

В октябре 2019 года аборты легализовали в Северной Ирландии. До этого времени Северная Ирландия была единственной частью Великобритании, где эта процедура была запрещена.