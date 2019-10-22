В Северной Ирландии легализовали однополые браки и аборты

В Северной Ирландии стали законными однополые браки и аборты. Об этом сообщает Sky News.

Соответствующие поправки этим летом выдвинули депутаты от Лейбористской партии в британском парламенте. Они вступили в силу в полночь 22 октября (02:00 мск). Северная Ирландия была единственной частью Великобритании, где были запрещены аборты и однополые браки.

В мае этого года однополые браки легализовали в Тайване. Отмечалось, что второй супруг сможет усыновить биологических детей своего партнера. Тайвань стал первой сраной в Азии, где это было узаконено.

