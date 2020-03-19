Глава Минздрава Нидерландов потерял сознание во время обсуждения COVID-19

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс потерял сознание во время обсуждения коронавируса в парламенте страны. Об этом пишет газета Nu.nl.

На кадрах с заседания видно, что один из парламентариев собирается задать вопрос, но прерывает свою речь. В этот момент показывают, как стоявший за главной трибуной Брюинс падает в обморок. Его подхватывают другие парламентарии.

Затем министр приходит в себя, пьет воду, после чего его выводят из зала заседаний.

Позже Брюинс в Twitter поблагодарил всех за поддержку и заявил, что потеря сознания вызвана напряженной работой на протяжении последних недель и истощением.