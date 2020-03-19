Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 18 мар, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 18 мар, 12:23
Российское посольство сообщило о возможном вывозе туристов с Тенерифе Общество, 03:15 В ОНФ предложили легализовать временную удаленку на фоне коронавируса Общество, 02:50 Зеленский пожаловался на «кнопкодавство» в Верховной Раде Политика, 02:35 Стоимость нефти Brent выросла на 6% после обвала Финансы, 02:30 США перенесли суд над российским хакером Евгением Никулиным Общество, 02:13 В ВОЗ оценили готовность России к распространению COVID-19 Общество, 02:11 Председатель бразильского сената заразился коронавирусом Политика, 01:53 Банки попросили ЦБ ослабить за ними надзор из-за коронавируса Финансы, 01:47 Путин назвал нелепыми попытки поставить под сомнение выбор крымчан Политика, 01:41 Российских туристов начали вывозить из Черногории Общество, 01:07 Школы оценили переход на дистанционное обучение на фоне коронавируса Общество, 01:00 Российский математик стал лауреатом Абелевской премии Общество, 00:51 Столичные власти опровергли слухи о планах таксопарков повысить аренду Общество, 00:37 Московские синагоги закрылись на фоне проверки раввина на коронавирус Общество, 00:29
Пандемия коронавируса ,  
0 

Зеленский пожаловался на «кнопкодавство» в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заболевший коронавирусом и находящийся в домашнем карантине депутат Верховной Рады Сергей Шахов из партии «Доверие» проголосовал на заседании парламента во вторник. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении в Facebook.

По словам главы государства, тест Шахова на коронавирусную инфекцию COVID-19 дал положительный результат, после чего он был изолирован.

«Вчера в системе «Рада» была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги кнопкодавили. К сожалению», — заявил Зеленский.

В ответ на эти слова Шахов заявил, что не присутствавал 17 марта в Раде, и за него никто не голосовал.

«17 марта я не присутствовал и зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня не голосовали», — пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Facebook депутата.

По словам Шахова, чтобы убедиться в том, что нарушения не было, достаточно просмотреть запись заседания от 17 марта на сайте Рады.

О заражении депутата коронавирусом стало известно 18 марта. Шахов сообщил, что у него несколько дней была температура, он сдал тест на грипп и коронавирус. В лаборатории предварительно подтвердили положительный диагноз COVID-19. При этом парламентарий заявил, что сейчас чувствует себя хорошо.

Теги: Владимир Зеленский, Верховная Рада, Украина, коронавирус
Материалы по теме
Депутат Верховной рады сообщил о положительном анализе на коронавирус
Общество
На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter