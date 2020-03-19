Зеленский пожаловался на «кнопкодавство» в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заболевший коронавирусом и находящийся в домашнем карантине депутат Верховной Рады Сергей Шахов из партии «Доверие» проголосовал на заседании парламента во вторник. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении в Facebook.

По словам главы государства, тест Шахова на коронавирусную инфекцию COVID-19 дал положительный результат, после чего он был изолирован.

«Вчера в системе «Рада» была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги кнопкодавили. К сожалению», — заявил Зеленский.

В ответ на эти слова Шахов заявил, что не присутствавал 17 марта в Раде, и за него никто не голосовал.

«17 марта я не присутствовал и зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня не голосовали», — пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Facebook депутата.