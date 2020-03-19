Путин назвал нелепыми попытки поставить под сомнение выбор крымчан

Президент Владимир Путин назвал смешными и нелепыми попытки поставить под сомнение выбор жителей Крыма о присоединении к России. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности полуострова.

Говоря о событиях шестилетней давности, Путин сказал: «Люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку. Я думаю, что те, кто пытается это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода».

Президент назвал подписание договора о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией долгожданным и справедливым событием для всей страны.

18 марта Путин прибыл в Крым для вручения государственных наград строителям моста через Керченский пролив.