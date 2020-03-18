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Политика ,  
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Москва назвала ложью обвинения Помпео в убийстве турецких военных в Сирии

Слова госсекретаря США Майкла Помпео об ответственности России за убийство десятков турецких военных в Сирии являются «откровенной ложью». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском МИДе.

О том, что слова Помпео — «лживая информация», также сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИДе.

Как пишут агентства, Вашингтон пытается вбить клин в российско-турецкое взаимодействие по Сирии. По словам собеседников, американские официальные лица продолжают широкомасштабную антироссийскую пропаганду даже во время пандемии коронавируса.

«Чтобы вбить клин в российско-турецкое взаимодействие по урегулированию ситуации в Сирии, американские государственные деятели скатываются до откровенной лжи», — цитирует ТАСС источник в дипведомстве.

Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»
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Источник «РИА Новости» предположил, что Вашингтон ведет подобную информационную политику, так как «именно США активно разжигали конфликт в этой стране».

Ранее в марте Майкл Помпео возложил ответственность за потери Анкары в сирийском Идлибе на Москву.

«Мы считаем, что Россия убила десятки турецких военнослужащих в ходе проводимой в Сирии военной операции», — сказал он во время пресс-конференции. Госсекретарь США не уточнил, что именно имеет в виду, а также добавил, что Вашингтон будет поддерживать Турцию как союзника по НАТО.

Теги: Майк Помпео, Россия, Сирия, США
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