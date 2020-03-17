СМИ сообщили о «минировании» шести самолетов в России

Международный аэропорт Шереметьево имени А.С.Пушкина (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Неизвестные сообщили о минировании шести самолетов, вылетевших во вторник из Москвы в Уфу, Челябинск, Иркутск и Новосибирск, а также из Иркутска в столицу и из Владивостока в Иркутск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

О минировании рейсов также сообщает информированный источник «Интерфакса». При этом, по его данным, речь идет о рейсах из Москвы в Новосибирск и Иркутск, а также рейсах Уфа — Москва, Челябинск — Москва, Иркутск — Москва и Владивосток — Якутск.

В пресс-службе аэропорта Челябинска РБК ответили, что сообщение о «минировании» самолетов поступило на электронную почту Шереметьево. Эта информация проверяется.

«Воздушное судно досмотрено в полном объеме, взрывных устройств не обнаружено», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Уфы.

В пресс-службе Шереметьево рекомендовали обратиться за комментарием в правоохранительные органы. В пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО РБК сообщили, что не владеют такой информацией. РБК обратился за комментарием в аэропорт Иркутска.