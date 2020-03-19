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Технологии и медиа ,  
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МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие

Оператор связи МТС и «Первый канал» подписали соглашение о создании совместного предприятия, говорится в поступившем в РБК совместном сообщении компаний. Новая компания должна будет заниматься «формированием медийного предложения нового уровня», которое будет основано «на индивидуальных предпочтениях каждого пользователя».

Название совместного предприятия, распределение долей и другие детали не раскрываются. Представитель МТС лишь сообщил, что оно не потребует значительных инвестиций, а будет «исходить из возможностей и потребностей сторон», отметив, что СП — это удобная форма взаимодействия.

МТС займется разработкой специальных, адаптированных под запросы «Первого канала», инструментов аналитики пользовательского поведения при просмотре видеоконтента в интернет-среде. Стороны намерены совместно разработать рекомендательную систему медиа-контента, совершенствовать инструменты медиа-мониторинга и аналитики, а также адаптировать контентную и рекламную политику с учетом современных способов потребления видеоконтента.

«Первый канал» предоставит подразделению МТС, которое занимается развитием медиа активов и ТВ-продуктов, права на использования контента из своей библиотеки игрового и документального кино, а также новинок, не выходивших ранее в эфире вещателя. Речь идет о передаче не исключительных прав, пояснил представитель «Первого канала».

«Наша совместная компания с МТС создается ради одного — ради Будущего. Оно уже наступило. Многие игроки рынка этого еще не почувствовали и отрабатывают вчерашние модели, — приводятся в сообщении слова гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. — Наши совместные усилия помогут десяткам миллионов российских пользователей и зрителей дотронуться до сегодняшнего дня».

«Наша общая стратегическая цель — обеспечить максимально большому числу зрителей простой и удобный доступ к лучшим программам, фильмам и сериалам с помощью передовых технологий, — приводятся в сообщении слова вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игоря Мишина. Он рассчитывает, что партнерство с «лидером российского телевидения и одним из крупнейших производителей отечественного контента высочайшего класса обеспечит дополнительные возможности для развития собственных сервисов МТС».

МТС — крупнейший по размеру абонентской базы оператор мобильной связи в России, на 31 декабря компания обслуживала 79,1 млн клиентов. Также МТС оказывает услуги фиксированной связи, доступа в интернет, платного телевидения, ИТ-сервисы и др. В группу МТС входят МТС Банка, Ticketland (билеты на мероприятия), WASD (стриминговая платформа) и др. В конце прошлого года МТС представила стратегию, которая предполагает увеличение числа конвергентных абонентов, то есть тех, кто пользуется несколькими услугами компании. Количество таких клиентов должно вырасти до 40% (сейчас их около 1 млн, или 1,3%). В частности, компания рассчитывает, что 10 млн пользователей приложения «Мой МТС» станут покупать платный видеоконтент, включая стриминговые сервисы и интерактивное ТВ (сейчас — 4 млн). В презентации отмечалось, что МТС намерена добавить в свое приложение сервисы партнеров, в том числе от Ivi, Facebook, Apple Music и др., и в долгосрочной перспективе войти в том-3 среди медиасервисов и в финтехе.

«Первый канал» — один из крупнейших участников российского медиарынка. В 2019 году на долю вещателя приходилось 10,4% от среднесуточной аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope. По этому показателю он был вторым после «России 1» (11,8%), следом шел НТВ (8,9%). При этом все вещатели, в том числе и лидер теряли аудиторию. Основной отток аудитории от линейного ТВ в интернет испытывают каналы, имеющие значительную долю аудитории младше 60 лет, такие как «Первый» или ТНТ, рассказывал представитель «Первого канала». Вещатель старается компенсировать это падение развитием интернет-ресурсов.

Теги: МТС, «Первый канал», совместное предприятие, видео онлайн
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