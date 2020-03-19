МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие

Оператор связи МТС и «Первый канал» подписали соглашение о создании совместного предприятия, говорится в поступившем в РБК совместном сообщении компаний. Новая компания должна будет заниматься «формированием медийного предложения нового уровня», которое будет основано «на индивидуальных предпочтениях каждого пользователя».

Название совместного предприятия, распределение долей и другие детали не раскрываются. Представитель МТС лишь сообщил, что оно не потребует значительных инвестиций, а будет «исходить из возможностей и потребностей сторон», отметив, что СП — это удобная форма взаимодействия.

МТС займется разработкой специальных, адаптированных под запросы «Первого канала», инструментов аналитики пользовательского поведения при просмотре видеоконтента в интернет-среде. Стороны намерены совместно разработать рекомендательную систему медиа-контента, совершенствовать инструменты медиа-мониторинга и аналитики, а также адаптировать контентную и рекламную политику с учетом современных способов потребления видеоконтента.

«Первый канал» предоставит подразделению МТС, которое занимается развитием медиа активов и ТВ-продуктов, права на использования контента из своей библиотеки игрового и документального кино, а также новинок, не выходивших ранее в эфире вещателя. Речь идет о передаче не исключительных прав, пояснил представитель «Первого канала».

«Наша совместная компания с МТС создается ради одного — ради Будущего. Оно уже наступило. Многие игроки рынка этого еще не почувствовали и отрабатывают вчерашние модели, — приводятся в сообщении слова гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. — Наши совместные усилия помогут десяткам миллионов российских пользователей и зрителей дотронуться до сегодняшнего дня».