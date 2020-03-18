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Пандемия коронавируса ,  
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В Пензенской области ответили на сообщения о коронавирусе у жены депутата

Фото: pnzreg.ru

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина, комментируя РБК сообщения о коронавирусе у супруги депутата заксобрания региона, сообщила, что коронавирусная инфекция выявлена у одного жителя области, но назвать его имя отказалась.

«Данных о пациенте и его семье мы не разглашаем, это запрещено законом. В настоящее время выявлено 244 человека, которые контактировали с заболевшим, все они находятся под медицинским наблюдением, им сделаны тесты, тесты отрицательные», — сказала она.

Ранее Life со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре сообщил, что у жены депутата законодательного собрания Пензенской области Михаила Лисина обнаружили коронавирус. Издание писало, что Людмила Лисина госпитализирована, а ее муж и сын изолированы. 

В пресс-службе заксобрания Пензенской области РБК рекомендовали обратиться за комментарием в пресс-службу правительства региона. РБК обратился за комментарием к Михаилу и Людмиле Лисиным.

По данным на 18 марта, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 147.

Теги: новости РБК, Пензенская область, коронавирус, депутат, карантин, больница
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