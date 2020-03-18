Тест на коронавирус Дмитрия Мазепина оказался отрицательным

Дмитрий Мазепин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Глава совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

«Дмитрий Мазепин получил результаты теста на коронавирус (COVID-19). Они — отрицательные», — отметила пресс-служба.

Согласно сообщению, исследования анализов Мазепина проводились в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и в федеральном бюджетном учреждении науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ранее стало известно, что Мазепин принял решение добровольно сдать тест на COVID-19 для подстраховки из-за общения с широким кругом лиц. Перед этим Telegram-канал Mash сообщил, что у председателя совета директоров «Уралхима» заподозрили коронавирус из-за сына Никиты, который катался на лыжах в Куршевеле. Тем не менее пресс-служба компании опровергла эту информацию.