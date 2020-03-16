Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 74,13 (+0,94) Quote, 12:35
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 82,75 (+0,89) Quote, 12:35
«УРАЛХИМ» сообщил о результатах теста главы совета директоров на COVID-19 Общество, 12:35 На входе в Госдуму у депутатов начали проверять температуру Общество, 12:32 Нурмагомедов предложил закрыть его на арене с Фергюсоном Спорт, 12:31 LVMH переведет свои парфюмерные заводы на производство санитайзеров Стиль, 12:25 Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных на карантине Общество, 12:25 «Тотальный диктант» перенесли на осень из-за коронавируса Общество, 12:16 Биржевой курс доллара превысил 75 рублей Quote, 12:11 ФРС снизила ставку почти до нуля. Что это значит для инвестора Quote, 12:03 Какие знания необходимы гендиректору современной компании Pro, 12:01 Питер Брандт назвал причину падения курса BitCoin Крипто, 11:53 СМИ назвали возможную дату возобновления сезона НБА Спорт, 11:48 Коронавирус мощно ударил по автопрому: цифры, факты, события Авто, 11:47 Минэкономразвития предложило усилить контроль за операторами техосмотра Общество, 11:44 Биржевой курс евро превысил ₽84, доллара — приблизился к ₽75 Quote, 11:44
Вирус из Китая ,  
0 

«УРАЛХИМ» сообщил о результатах теста главы совета директоров на COVID-19

Дмитрий Мазепин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Глава совета директоров «УРАЛХИМА» Дмитрий Мазепин прошел тест на коронавирус для подстраховки и не имеет симптомов, характерных для ОРВИ. Об этом говорится в сообщении департамента по связям с общественностью компании, поступившем в РБК.

«Дмитрий Аркадьевич [Мазепин] действительно сдал анализы на COVID-19 после того, как появились сообщения, что вирус обнаруживается у людей без проявления каких-либо симптомов», — отметили в департаменте, добавив, что он принял решение сдать тест и самоизолироваться на некоторое время из-за общения с широким кругом лиц.

В то же время «УРАЛХИМ» опровергла информацию о контактах Мазепина с людьми, у которых подтвердился коронавирус, а также сообщения, что он мог заразиться от своего сына — гонщика Никиты Мазепина, который в настоящий момент находится в Европе. Согласно сообщению компании, в последнее время они не встречались, а сын  главы совета директоров также чувствует себя хорошо.

Ранее Telegram-канал MASH сообщил, что у Дмитрия Мазепина заподозрили коронавирус из-за сына, который катался на лыжах в Куршевеле.

Никита Мазепин в своем Instagram сообщил, что не был в Москве с четверга, 12 марта. «Знаю, что отец сдал тест на коронавирус, несмотря на отсутствие симптомов. Считаю, он поступил правильно и ответственно, поскольку отвечает за благополучие огромного коллектива», — написал он.

Теги: «Уралхим», тест, глава, совет директоров, коронавирус, новости РБК
Материалы по теме
Израиль раскрыл результаты теста Нетаньяху на коронавирус
Политика
Белый дом сообщил об отрицательном тесте Трампа на коронавирус
Политика
СМИ сообщили о положительном тесте на коронавирус у президента Бразилии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter