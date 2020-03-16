«УРАЛХИМ» сообщил о результатах теста главы совета директоров на COVID-19

Дмитрий Мазепин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Глава совета директоров «УРАЛХИМА» Дмитрий Мазепин прошел тест на коронавирус для подстраховки и не имеет симптомов, характерных для ОРВИ. Об этом говорится в сообщении департамента по связям с общественностью компании, поступившем в РБК.

«Дмитрий Аркадьевич [Мазепин] действительно сдал анализы на COVID-19 после того, как появились сообщения, что вирус обнаруживается у людей без проявления каких-либо симптомов», — отметили в департаменте, добавив, что он принял решение сдать тест и самоизолироваться на некоторое время из-за общения с широким кругом лиц.

В то же время «УРАЛХИМ» опровергла информацию о контактах Мазепина с людьми, у которых подтвердился коронавирус, а также сообщения, что он мог заразиться от своего сына — гонщика Никиты Мазепина, который в настоящий момент находится в Европе. Согласно сообщению компании, в последнее время они не встречались, а сын главы совета директоров также чувствует себя хорошо.

Ранее Telegram-канал MASH сообщил, что у Дмитрия Мазепина заподозрили коронавирус из-за сына, который катался на лыжах в Куршевеле.

Никита Мазепин в своем Instagram сообщил, что не был в Москве с четверга, 12 марта. «Знаю, что отец сдал тест на коронавирус, несмотря на отсутствие симптомов. Считаю, он поступил правильно и ответственно, поскольку отвечает за благополучие огромного коллектива», — написал он.