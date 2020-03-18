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Суд отправил в колонию двух участников драки на Хованском кладбище

Фото: АГН «Москва»

Московский суд приговорил Георгия Макарьева и Шахмохмада Шаптуркаева к колонии за участие в массовой драке на Хованском кладбище в 2016 году. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК по Москве.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Следователи установили, что Макарьев и Шаптуркаев участвовали в массовых беспорядках и хотели силой вытеснить с территории Хованского кладбища рабочих из Таджикистана.

Суд приговорил Макарьева к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима, Шаптуркаева — к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима. 

В драке на Хованском кладбище весной 2016 года участвовали несколько сотен человек, большинство из них были уроженцами Северного Кавказа и Средней Азии. В результате погибли три человека, около 30 пострадали. Правоохранители объясняли драку финансовыми мотивами.

В ноябре 2018-го часть участников и зачинщиков беспорядков приговорили к тюремным срокам. Самый большой получил Эльбек Вадуев, находившийся за рулем машины, сбившей насмерть двоих человек. Его приговорили к одиннадцати с половиной годам колонии. Начальник территориального отделения ритуального обслуживания № 3 города Москвы «Ритуал», бывший директор кладбища Юрий Чабуев получил 11 лет колонии строго режима. Остальные обвиняемые получили сроки от трех до одиннадцати с половиной лет.

Двое участников беспорядков находятся в международном розыске.

Теги: ск, москва, драка, приговор
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