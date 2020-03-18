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В Хакасии при побеге из психоневрологического интерната погиб пациент

Фото: Николай Титов / Global Look Press

При попытке побега из Туимского психоневрологического интерната погиб человек, еще один пациент пострадал. Об этом сообщается на сайте правительства Хакасии.

«Накануне два недееспособных постоянно проживающих в этом социально-медицинском учреждении человека ночью предприняли попытку самовольно оставить интернат. В результате один погиб, второй получил травму», — говорится в сообщении.

В Минтруда республики РБК заявили, что по инциденту организована проверка, а также добавили, что на данный момент не могут предоставить более подробную информацию.

В пресс-службе МВД Хакасии рекомендовали обратиться за комментарием в СК. В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия не ответили на звонки РБК. РБК направил запрос в минздрав Хакасии и Туимский психоневрологический интернат.

В ноябре 2019 года из психиатрической больницы в Чите сбежали ранее судимые за убийство и кражу пациенты. По данным СМИ, мужчины беспрепятственно покинули краевую психиатрическую больницу имени Кандинского, куда были определены на стационарное лечение.

Теги: побег, психоневрологический интернат, смерть, новости РБК
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