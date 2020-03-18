В Хакасии при побеге из психоневрологического интерната погиб пациент
При попытке побега из Туимского психоневрологического интерната погиб человек, еще один пациент пострадал. Об этом сообщается на сайте правительства Хакасии.
«Накануне два недееспособных постоянно проживающих в этом социально-медицинском учреждении человека ночью предприняли попытку самовольно оставить интернат. В результате один погиб, второй получил травму», — говорится в сообщении.
В Минтруда республики РБК заявили, что по инциденту организована проверка, а также добавили, что на данный момент не могут предоставить более подробную информацию.
В пресс-службе МВД Хакасии рекомендовали обратиться за комментарием в СК. В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия не ответили на звонки РБК. РБК направил запрос в минздрав Хакасии и Туимский психоневрологический интернат.
В ноябре 2019 года из психиатрической больницы в Чите сбежали ранее судимые за убийство и кражу пациенты. По данным СМИ, мужчины беспрепятственно покинули краевую психиатрическую больницу имени Кандинского, куда были определены на стационарное лечение.