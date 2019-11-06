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Общество ,  
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Из психбольницы в Чите сбежали осужденные за убийство и кражу

В Чите разыскивают двух сбежавших пациентов психиатрической больницы, ранее судимых за убийство и кражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе Минздрава Забайкальского края подтвердили информацию о сбежавших в ночь на 6 ноября пациентах. Региональный УМВД поднят по тревоге, полиция проводит поиски.

Как пишет «МК в Чите» со ссылкой на источник, мужчины беспрепятственно покинули Краевую психиатрическую больницу имени Кандинского, куда были определены на стационарное лечение.

Ориентировку с фото на пациентов больницы дал поисковый отряд имени Кости Долгова на странице в «Вконтакте. По данным паблика, ими являются мужчины в возрасте 27-ми и 23-х лет.

11 августа под Волгоградом поймали сбежавших из психбольницы осужденных. Мужчины в возрасте 30 лет и 31 год были судимы за убийство и грабеж.

 

Теги: психбольница, Чита
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