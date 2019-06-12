Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн

Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства. Об этом сообщает британская газета The Independent.

Как сообщил сотрудник лотереи, победитель смог угадать пять основных номеров и два дополнительных номера. Имя победителя пока не разглашается, отмечает издание.

Лотерея EuroMillions проводится с 2004 года в нескольких европейских странах. Согласно ее правилам, имя победителя может не разглашаться, что предпочитают делать подавляющее большинство европейцев, ставшие обладателями рекордных джекпотов.

Ранее в Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн.