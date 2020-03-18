В Киргизии у трех человек выявили короновирус

У трех людей, вернувшихся в Киргизию после паломничества в Саудовскую Аравию выявили коронавирус нового типа. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, передает 24.kg.

После возвращения на родину паломники находились на домашнем карантине, под наблюдением врачей, которые и обратили внимание на температуру у одной из женщин, взяли анализы у нее и ее окружения.

«Всего мы взяли анализы у восьми человек. У женщины вирус не подтвердился. А вот у троих Ошская вирусологическая лаборатория 16 марта вечером подтвердила заболевание коронавирусом. Образцы срочно отправили в Бишкек. Вчера ночью результаты анализов Ошской лаборатории подтвердились», — сообщил глава республиканского Минздрава.

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