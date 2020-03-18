Полиция задержала шестерых обстрелявших автосалон на юге Москвы мужчин

Полиция задержала шестерых мужчин, которые подозреваются в двух обстрелах автосалона в Москве, а также в поджоге десяти машин, сообщает столичное ГУ МВД России.

По данным полиции, мужчины ночью подъехали к автосалону, расположенному на юго-востоке Москвы, шесть раз выстрелили в сторону здания и скрылись. Спустя несколько дней они вернулись на место преступления и подожгли две машины, припаркованные на территории дилерского центра. Еще через неделю они снова открыли стрельбу по салону. В этот раз они совершили не менее 14 выстрелов и повредили восемь легковых автомобилей.

Все задержанные были ранее были судимы. Их заключили под стражу. Следствие возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и 213 УК РФ (хулиганство).

В середине февраля в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщали, что поздно вечером 10 февраля неизвестные устроили стрельбу по машинам в автосалоне по адресу: Рязанский проспект, дом 7Д. По словам свидетеля происшествия, к автосалону подъехала машина ВАЗ-2115, из нее вышел один человек и несколько раз выстрелил в сторону здания. В результате оказались повреждены пять автомобилей.