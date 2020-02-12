Неизвестный устроил стрельбу по машинам в автосалоне в Москве

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Москве неизвестные устроили стрельбу по машинам в автосалоне. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Сообщение о стрельбе поступило от 59-летнего пенсионера в 22:12 10 февраля. По его словам, около 22:05 к автосалону, расположенному по адресу: Рязанский проспект, дом 7Д, подъехала машина ВАЗ-2115. Из автомобиля вышел один из неизвестных и из неустановленного оружия несколько раз выстрелил в сторону автосалона.

«В результате стрельбы пострадавших нет, повреждены пять автомобилей», — уточняет пресс-служба.

В главке не уточнили, о каком автосалоне идет речь, однако, согласно сервису «Google Карты», по указанному адресу расположен автосалон «Инком Авто».

РБК направил запрос в «Инком-Авто».