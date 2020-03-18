Немецкий депутат заявил о важности снять санкции с России в период вируса

Тема отмены антироссийских санкций приобретает особую актуальность на фоне кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт, передает «Известия».

По его словам, экономические последствия вспышки коронавируса «больно ударят» как по экономике Германии, так и всего Евросоюза. В условиях кризиса стране «однозначно» следует восстанавливать товарооборот с Россией, указал Гердт.

С инициативой Гердта согласился официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александр Ной, передает газета. Ной отметил, что в условиях пандемии правительству необходимо сфокусироваться на решении «насущных вопросов». Антироссийские санкции однозначно не приносят пользы, тем более сейчас, уточнил он.

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