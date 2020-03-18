В Китае за сутки зафиксировали 13 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Китае выявили 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.

По данным ведомства, общее число зараженных в стране за все время эпидемии превысило 80,8 тыс. человек.

При этом 69,6 тыс. из них уже поправились, говорится в сообщении. Уточняется, что за минувшие сутки было зафиксировано 922 новых случая выздоровления.

С начала распространения инфекции от нее умерли 3237 человек, указали в комиссии.