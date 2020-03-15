В ДТП с участием грузовика на МКАД погиб человек

Один человек погиб в результате аварии на МКАД, еще один пострадал. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД по Москве.

Авария произошла на 97-м км МКАД. Как сообщили в ГИБДД, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Из-за ДТП движение затруднено.

«Движение затруднено, на месте сотрудники организуют объезд», — заявили в пресс-службе.

15 марта в Свердловской области в ДТП с автобусом погибли три человека, двое получили травмы. Авария произошла на 309-м км трассы Пермь — Екатеринбург. По данным МЧС региона, среди пассажиров автобуса, который направлялся из Красноуфимска в Екатеринбург, пострадавших нет.

