Кипр приостановит прием пассажирских рейсов из России и еще 27 стран

Из-за угрозы распространения коронавируса Кипр перестанет принимать авиарейсы из 28 стран, включая Россию. Соответствующий указ министра здравоохранения Кипра Константиноса Иоанну размещен на сайте Департамента печати и информации.

Согласно документу, мера вступает в силу с 21 марта и продлится две недели. Запрет на распространяется на грузовые рейсы.

Уточняется, что Кипр не будет принимать пассажирские рейсы из Бахрейна, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Египта, Эстонии, Германии, Венгрии, Ирландии, Израиля, Иордании, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Катара, Румынии, России, Сербии, Словакии, Швеции, Швейцарии, Украины, Великобритании и Греции.

С 15 марта Кипр уже частично закрыл въезд для иностранных граждан. Исключение сделали для граждан Евросоюза или третьих стран, которые законно проживают, работают или учатся на территории Кипра.