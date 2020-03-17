СК возбудил дело из-за обстрела вертолета в Коми

Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, перевозивший горюче-смазочные материалы. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного управления на транспорте СК.

Уточняется, что вертолет выполнял рейс по маршруту из города Емва в Коми к станции Шиес в Архангельской области.

По предварительным данным, во время полета вертолета в Коми неизвестные выстрелили в него картечью не менее шести раз. В сообщении уточняется, что на борту находились четыре члена экипажа. Вертолет смог благополучно приземлится, никто из находившихся в нем не пострадал.

Следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК), а также о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 267.1 УК).