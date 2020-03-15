Минобороны ответило на сообщения о выстреле из авиапушки по дому в Чите

Фото: black_list_chita / VK

При обслуживании вертолета Ми-8 в Чите произошел случайный выстрел из авиапушки Об этом заявили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 14 марта на аэродроме Черёмушки. По данным военных, при обслуживании 23-мм авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле, произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка.

В сообщении указано, что командование воинской части взаимодействует с местными властями по вопросу компенсации причиненного ущерба.

Ранее РЕН ТВ и Telegram-канал Baza сообщили, что снаряд попал в жилой дом и повредил обшивку балкона.

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