СМИ сообщили о «минировании» трех вылетевших из Москвы самолетов

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В аэропорту Шереметьево получили анонимные сообщения о минировании трех самолетов. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Речь идет о самолетах, вылетевших из Москвы в Пермь, Тюмень и Уфу, передают агентства. Лайнеры не изменили маршруты, говорится в сообщениях. Позднее агентства сообщили, что следовавший в Уфу самолет штатно сел.

В пресс-службе аэропорта Большое Савино в Перми РБК подтвердили, что неизвестные сообщили о «минировании» борта, вылетевшего из Москвы в Пермь.

«Самолет благополучно приземлился, с ним работают сотрудники авиационной безопасности, досматривают его», — сказал представитель аэровокзала. Он уточнил, что на борту прилетевшего самолета находятся 60 пассажиров и пять членов экипажа. Речь идет о самолете «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, отметил собеседник.

Позднее ТАСС сообщил об угрозе минирования еще одного самолета. Собеседник агентства уточнил, что в аэропорт Шереметьево поступила анонимная информация о минировании самолета, который следует из Новосибирска в Москву. «Он не меняет курс и должен приземлиться в Шереметьево в 18:27 мск», — рассказал собеседник агентства.