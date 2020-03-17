В Красноярском крае выявили первый случай коронавируса

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Минздрав Красноярского края сообщил о первом подтвержденном случае коронавирусной инфекции на территории региона. Заболевший — житель Красноярска, вернувшийся из Австрии, говорится в релизе ведомства.

Состояние красноярца удовлетворительное. Он находится в полной изоляции. В Минздраве подчеркнули, что опасности для других жителей региона этот случай не представляет. «Определен круг лиц, с которыми он контактировал на территории г. Красноярска. Ведется работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», — говорится в сообщении.

Всего, по информации регионального Минздрава, на территории края под медицинским наблюдением на дому находятся 374 человека. У 1103 обследованных коронавирусная инфекция не выявлена.