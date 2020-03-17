Соболь заявила о планах участвовать в выборах в Госдуму

Любовь Соболь (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила РБК, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госдуму в 2021 году.

Соболь заявила о несогласии с поправками в Конституцию, которые дают возможность президенту Владимиру Путину выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах. «Я с этим не согласна и считаю, что лучшее, чем можно ответить сейчас — голосовать против «Единой России», участвовать в выборах и побеждать единороссов на всех уровнях. Ближайшие важные выборы пройдут в 2021 году, я собираюсь на них не только выдвинуться, но и победить», — сказала она.

По ее словам, парламент является важным органом, который должен работать в интересах людей и не должен голосовать «в интересах только одного человека».

Следующие выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2021 года.

С предложением изменить Конституцию так, чтобы действующий президент Владимир Путин смог принять участие в выборах в 2024 году, выступила 10 марта депутат Валентина Терешкова, объяснив это тем, что Россия оказалась в ситуации, в которой существуют «риски непредсказуемости».