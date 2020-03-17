В Большом театре подтвердили госпитализацию гендиректора с ОРВИ

Большой театр (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

В пресс-службе Большого театра подтвердили РБК, что гендиректор Владимир Урин госпитализирован с диагнозом ОРВИ.

«Учитывая текущую обстановку, было принято решение, что целесообразнее проводить лечение в стационаре», — сказала пресс-секретарь театра Катерина Новикова.

Владимир Урин рекомендовал РБК обратиться за комментарием в пресс-службу театра.

О госпитализации гендиректора театра сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, он обратился в больницу с жалобами на сухой кашель, насморк и температуру. Врачи поставили предварительный диагноз — бронхит и двусторонняя пневмония средней тяжести под вопросом, а также взяли анализ на COVID-19.

Ранее Большой театр из-за ситуации с коронавирусом отменил все спектакли до 10 апреля. 16 марта из-за эпидемии мэр Москвы Сергей Собянин запретил массовые собрания в помещениях численностью более 50 человек.