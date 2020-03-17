Создателя «Красной кнопки» Литреева перевели под домашний арест

Александр Литреев (Фото: Асхат Бардынов для РБК)

Ленинский суд Екатеринбурга изменил меру пресечения для основателя компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» и создателя мобильного приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка» Александра Литреева. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил изменить Александру Литрееву меру пресечения на домашний арест по 22 апреля включительно», — сообщили в суде.

Александр Литреев был арестован в феврале по подозрению в покупке наркотика экстази. Литреев признал свою вину. По данным СМИ, полиция нашла у Литреева при задержании две таблетки MDMA, спрятанные в носок на правой ноге.

Ранее суд Екатеринбурга отправил Литреева в СИЗО. По сообщению Znak.com, обвинение настаивало на помещении активиста под стражу из-за его вида на жительство в Эстонии. Следователи подозревали, что Литреев попробует скрыться за границей.

В 2017 году Роскомнадзор заподозрил активиста в организации серий ложных блокировок сайтов. Ряд сетевых ресурсов оказались заблокированы, хотя и не находились в черном списке Роскомнадзора. Литреев отрицал свою вину в ложных блокировках.