Финляндия и Россия приостановят железнодорожное сообщение

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Финляндия и Россия приостанавливают железнодорожное сообщение на неопределенный срок в рамках мер, которые принимают страны для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщает финский перевозчик VR, поезда «Аллегро» и «Лев Толстой», курсирующие между странами, будут приостановлены с 18 марта. Последний запланированный рейс из Хельсинки в Петербург отправится в 19:00 (20:00 мск), из Петербурга в Хельсинки — в 20:30. Поезд «Лев Толстой» отправится из Хельсинки в Москву в 17:44 (18:44 мск). Как указывается в сообщении, пассажирам вернут деньги за билеты.

Отмечается, что Россия ограничила въезд иностранцев с 17 марта, поэтому на этих поездах граждане будут возвращаться в свои страны.

В сообщении указывается, что граница России и Финляндии будет закрыта для пассажирского сообщения по меньшей мере до 13 апреля, грузовых перевозок ограничения не коснутся.