На Урале на карантин принудительно отправят попутчиков женщины с COVID-19

Екатеринбург, Россия (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Свердловской области принудительно госпитализировали четверых попутчиков пассажира с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на главу Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрия Козловских.

Больной коронавирусом ехал в поезде Москва — Новый Уренгой. Шестеро пассажиров сошли с поезда в Свердловской области. По данным Роспотребнадзора, они контактировали с зараженным. Двое человек были сразу госпитализированы в городе Талица.

«Четыре человека в Екатеринбурге категорически отказались от госпитализации, вчера состоялись судебные заседания. Сегодня приставы поедут их госпитализировать», — сообщил Козловских на пресс-конференции. По его словам, на принудительный карантин заберут двух матерей с дочерьми.

Заболевшей коронавирусом из поезда была женщина, сообщает «Правда УрФО». Всего с ней контактировали 24 человека, врачи взяли всех на учет. По информации издания, зараженная контактировала с итальянцами в Москве и сдала анализы на коронавирус еще в столице, однако уехала, не дождавшись результатов.