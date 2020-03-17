Спикер Заксобрания Иркутской области ушел в отставку

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол подал в отставку в связи с переходом в Государственную думу, сообщается на сайте регионального парламента.

В пресс-службе парламента отметили, что Соколу перешел мандат депутата Госдумы, освободившейся после назначения депутата Госдумы от Саратовской области, заместителя секретаря генсовета «Единой России» Ольги Баталиной заместителем министра труда и социальной защиты России.

Распоряжение о назначении Баталиной на должность замминистра труда премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал в конце февраля. На этом посту Баталина сменила Светлану Петрову.

Сергей Сокол родился в 1970 году. В 1992 году он окончил МГИМО, после чего работал референтом-секретарем посольства России в Эквадоре, был генеральным директором «Норильскгазпрома», депутатом Таймырской окружной думы, замгубернатора Красноярского края, первым замгубернатора Иркутской области. Затем он работал в госкорпорации «Ростех», в 2015 году был избран председателем совета директоров ОПК «Оборонпром», был советником гендиректора по развитию ГК «Ростех».

Пост председателя Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол занял в сентябре 2018 года. Его кандидатуру предложила партия «Единая Россия», в которой он состоит.