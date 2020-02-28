Мишустин назначил нового заместителя главы Минтруда

Ольга Баталина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Депутат Госдумы от Саратовской области, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина назначена на пост заместителя министра труда и соцзащиты России. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

«Назначить Баталину Ольгу Юрьевну заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Политика

19 февраля Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и социальной защиты Светлану Петрову. Ранее замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев сообщил, что этот пост в ближайшее время займет Ольга Баталина. Накануне об этом также заявили источники РБК в «Единой России».