Мишустин назначил нового заместителя главы Минтруда
Депутат Госдумы от Саратовской области, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина назначена на пост заместителя министра труда и соцзащиты России. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.
«Назначить Баталину Ольгу Юрьевну заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в распоряжении.
19 февраля Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и социальной защиты Светлану Петрову. Ранее замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев сообщил, что этот пост в ближайшее время займет Ольга Баталина. Накануне об этом также заявили источники РБК в «Единой России».
Ольга Баталина заседает в Госдуме с 2011 года. В прежнем созыве она была председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов. Также она курировала приемные председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. В 2020 году Баталина вошла в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию.