Байден победил на первичных выборах в штате Вашингтон

Бывший вице-президент США Джо Байден выигрывает первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Вашингтон. Об этом сообщает газета The New York Times.

По итогам обработки 95% голосов Байден набирает 37,9%, в то время как его главный оппонент Берни Сандерс — 36,4%. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 89 делегатов, которые поедут на съезд Демократической партии, где будет назван кандидат в президенты.

В прошлый вторник, 10 марта, Байден победил в штатах Миссури, Миссисипи, Мичиган и Айдахо. Берни Сандерс одержал победу в Северной Дакоте. На праймериз республиканцев в пяти штатах победил действующий президент США Дональд Трамп. В частности, речь идет о штатах Миссури, Миссисипи, Мичигане, Вашингтоне и Айдахо. Глава Белого дома на своей странице в Twitter поблагодарил жителей этих штатов за поддержку.

Первый «супервторник» состоялся 3 марта в 14 штатах: Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также в Американском Самоа. В большинстве из них Байден одержал победу. Берни Сандерс смог победить только в четырех из 14 штатов.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.