Общество , 17 мар, 01:54
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СМИ сообщили о найденной девочке возле трупа матери в московской квартире
Двухлетняя девочка просидела в одиночестве рядом с телом умершей матери в одной из московских квартир в течение двух дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, ребенка обнаружили в квартире на Партизанской улице. После осмотра врачей девочку передали родной тете.
Для выяснения обстоятельств случившегося и установления причин гибели женщины на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
По данным телеканала РЕН ТВ, 27-летняя мать ребенка была избита. Девочка находилась в состоянии стресса. Сейчас ей оказывается помощь.