СМИ сообщили о найденной девочке возле трупа матери в московской квартире

Двухлетняя девочка просидела в одиночестве рядом с телом умершей матери в одной из московских квартир в течение двух дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, ребенка обнаружили в квартире на Партизанской улице. После осмотра врачей девочку передали родной тете.

Для выяснения обстоятельств случившегося и установления причин гибели женщины на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

По данным телеканала РЕН ТВ, 27-летняя мать ребенка была избита. Девочка находилась в состоянии стресса. Сейчас ей оказывается помощь.