Голикова анонсировала оплату больничных из-за карантина авансом

Находящиеся на карантине из-за коронавируса будут получать аванс по больничному листу в каждый пятый рабочий день. Об этом в сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса, передает ТАСС.

«Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия листа нетрудоспособности», — сказала вице-премьер. По ее словам, работодатели будут выплачивать аванс в каждый пятый рабочий день, чтобы сотрудники «не теряли своего дохода».

Кроме того, изменится порядок оформления выдачи и оплаты больничных листов, сообщила Голикова. В ближайшее время больничный можно будет оформить удаленно, подтвердив возвращение из стран, где зафиксированы случаи коронавируса. Таким же образом больничные листы могут получить проживающие с ними лица, отметила вице-премьер.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности, согласно которому все прибывшие из США, Великобритании, Украины, Белоруссии, всех европейских стран и ряда других государств должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Ограничение распространяется и на всех совместно проживающих с ними.