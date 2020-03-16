Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 74,13 (+0,94) Quote, 12:35
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 82,75 (+0,89) Quote, 12:35
В Евросоюзе предложили запретить «несущественные поездки» Политика, 18:42 Игра с большинством: о чем говорит появление бога и семьи в Конституции Мнение, 18:35 Голикова анонсировала оплату больничных из-за карантина авансом Общество, 18:33 Ротенберг получил звание Героя труда за строительство Крымского моста Общество, 18:33 Кейс от «Л'Этуаль»: как подготовиться к парфюмерной маркировке Pro, 18:31 Шесть лет санкций против России. Главное Политика, 18:28 Космодром Куру из-за коронавируса приостановил запуски Технологии и медиа, 18:26 Семин ответил на слова Федуна о досрочном завершении чемпионата России Спорт, 18:21 Власти попросили пожилых москвичей не покидать квартиры из-за вируса Общество, 18:20 FT узнала о плане властей ЕС запретить въезд из нешенгенских стран Общество, 18:14 Обвал на фондовых рынках в мире 16 марта. Что важно знать Экономика, 18:13 10 книг сезона: что мы будем читать этой весной Стиль, 18:05 Да будет свет: как обеспечить электроэнергией массовое мероприятие Pro, 18:01 Минкультуры рекомендовало учреждениям приостановить массовые мероприятия Общество, 17:50
Вирус из Китая ,  
0 

Голикова анонсировала оплату больничных из-за карантина авансом

Находящиеся на карантине из-за коронавируса будут получать аванс по больничному листу в каждый пятый рабочий день. Об этом в сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса, передает ТАСС.

«Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия листа нетрудоспособности», — сказала вице-премьер. По ее словам, работодатели будут выплачивать аванс в каждый пятый рабочий день, чтобы сотрудники «не теряли своего дохода».

Кроме того, изменится порядок оформления выдачи и оплаты больничных листов, сообщила Голикова. В ближайшее время больничный можно будет оформить удаленно, подтвердив возвращение из стран, где зафиксированы случаи коронавируса. Таким же образом больничные листы могут получить проживающие с ними лица, отметила вице-премьер.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 16 марта
Общество

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности, согласно которому все прибывшие из США, Великобритании, Украины, Белоруссии, всех европейских стран и ряда других государств должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Ограничение распространяется и на всех совместно проживающих с ними.

Теги: аванс, коронавирус, карантин
Материалы по теме
Две трети новых случаев коронавируса в России были выявлены в Москве
Общество
В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе
Политика
Мишустин посоветовал регионам учесть опыт Москвы в борьбе с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter