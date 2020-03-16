Вирус из Китая , 16 мар, 12:53
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В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус
В Красноярске госпитализирован прибывший из Австрии мужчина, у которого предварительно диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил на брифинге председатель правительства Красноярского края Алексей Подкорытов, сообщает портал Ngs24.
По его словам, анализы пациента отправлены в диагностический центр «Вектор» в Новосибирске для уточнения результатов.
«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
Всего, по данным Роспотребнадзора, в России выявлено 63 случая заражения COVID-19.