Российский паром «Принцесса Анастасия» сняли с мели около Стокгольма

Российский круизный паром «Принцесса Анастасия» сняли с мели при выходе из шведского Стокгольма. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

«Паром «Принцесса Анастасия» в данный момент сняли с мели. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщило издание Expressen со ссылкой на шведскую береговую охрану, судно, перевозившее более 1 тыс. человек, село на мель около острова Лидингё вблизи Стокгольма. Паром следовал в Хельсинки, а затем в Санкт-Петербург.

Как сообщил ТАСС судовладелец, при выходе из Стокгольма на пароме произошел перезапуск генераторов, после чего капитан судна решил вернуться в порт Стокгольма для проверки оборудования. Собеседник агентства заверил, что в порт паром вернулся своим ходом.