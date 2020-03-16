Эксперты оценили данные об опасениях НАТО приближаться к Крыму из-за РЭБ

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в электромагнитном спектре маскируют и подавляют сигналы своих собственных источников, но они не воздействуют непосредственно на разведывательную аппаратуру, заявил РБК военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

«Корабли не только на эти [спутниковые навигационные] системы при навигации опираются, там множество других способов, иначе, когда не было этих навигационных систем, что корабли не плавали бы — глупость полная. Оно [средства РЭБ] затрудняет разведку, конечно, но не может подавить все разведывательные приборы», — сообщил он.

Начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России» Анатолий Матвийчук считает, что использование новейших систем РЭБ «не панацея», а «узконаправленная деятельность по пресечению технических средств разведки противника».

«Мы работаем в нескольких направлениях, одним из которых является дезориентация навигационных системы, дезориентация систем разведки и самое главное, — [меры по дезориентации] целеуказания. Есть комплекс мероприятий для снижения эффективности средств разведки, в данной ситуации кораблей НАТО», — пояснил он.

Ранее источник «РИА Новости» в силовых структурах заявил, что главным препятствием для разведки кораблей НАТО, которые приближаются к морским границам России в районе Крыма, является противодействие береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).