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Синоптики пообещали аномальное тепло Западной Сибири в конце недели

Циклон к концу недели принесет в южные районы Западной Сибири аномальное тепло, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, 20 и 21 марта температура в ряде регионов Сибири повысится до нуля.

«В Омске, Новосибирске, Барнауле будет от 0 градусов до минус 2 градусов в дневные часы. В Красноярске — до плюс 1 градуса. В Братске — положительные температуры в дневные часы, в Иркутске — до плюс 2–3 градусов», — уточнил Синенков.

Тем не менее уже к вечеру субботы, 21 марта, температура в этих регионах может снова понизиться до минус 15–20 градусов.

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Синоптик отметил, что севернее, в ЯНАО и Красноярском крае, морозы сохранятся — по ночам ожидаются температуры до минус 25–30 градусов.

В Москву в середине недели начнет поступать воздух из Южной Европы. Так, днем температура будет плюс 8–9 градусов, по ночам заморозков не будет. К концу недели температура в столице снова понизится — днем около нуля, а по ночам до минус 3–5 градусов.

Теги: синоптики, тепло, Сибирь, новости РБК
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