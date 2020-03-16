Синоптики пообещали аномальное тепло Западной Сибири в конце недели

Циклон к концу недели принесет в южные районы Западной Сибири аномальное тепло, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, 20 и 21 марта температура в ряде регионов Сибири повысится до нуля.

«В Омске, Новосибирске, Барнауле будет от 0 градусов до минус 2 градусов в дневные часы. В Красноярске — до плюс 1 градуса. В Братске — положительные температуры в дневные часы, в Иркутске — до плюс 2–3 градусов», — уточнил Синенков.

Тем не менее уже к вечеру субботы, 21 марта, температура в этих регионах может снова понизиться до минус 15–20 градусов.